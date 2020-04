Trad.Attacki! 360kraadise lavaga suurkontsert lükkub septembrisse 

"Meie uue plaadi esitluskontsert on suurim asi, mille bändiga kunagi ette oleme võtnud. Eesti esimene 360-kraadine lava tuhandete pealtvaatajate ja kümnete kaasesinejatega, iga lugu omaette vaatemäng. Just nii me seda ette kujutame. See kõik pidi toimuma 23. mail, kuid lükkub pisut edasi - kevadest sügisesse, 26. septembrile. Ikka Saku Suurhallis ning loomulikult kehtivad kõik ostetud piletid täpselt samuti ka uuel kuupäeval," kirjutab bänd oma Facebooki lehel.

Bänd nendib, et isegi, kui mai lõpuks on tavapärane elurütm taastunud ning kultuurisündmusi võib korraldada, peaksid nad 23. mail esinedes tegema oma plaanides järeleandmisi. "Seda me ei raatsi, sest kontsert peab tulema täpselt nii võimas, kui oleme iseendale, sulle ja teistele piletiostnutele lubanud. See, mida Saku Suurhallis planeerime, on suur ja keerukas ning nõuab palju ettevalmistust ja proove nii bändi kui taustajõududega. Peaksime olema nendega juba algust teinud, kuid lähinädalatel ja kardetavasti kauemgi seda teha ei saa," selgitavad nad.