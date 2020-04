KÕLAKAD: Meghan Markle lubab miljoni dollari eest anda intervjuu, kus paljastab kuningakoja kohta kõik! 

Väidetavalt on üks USA suurtest telekanalitest pakkunud Meghanile miljon dollarit intervjuu eest, kus ta räägib avameelselt Briti monarhide kohta kõik ära. Kõlakate kohaselt on potentsiaalne intervjueerija telekuulsus Oprah Winfrey.

Inimesed on sündmust võrrelnud printsess Diana intervjuuga 1995. aastal, kus ta rääkis avameelselt oma abielust prints Charlesiga ning sellest, miks see purunes.

Kuuldavasti võtab Meghan avalikkuse poolehoiu tagasi võitmist väga tõsiselt ning ka prints Harry pidavat oma naise plaani tõsiselt kaaluma. Kuuldavasti on Meghan lubanud kaameraid ka oma koju, et näidata oma pereelu. Selline praktika on tavaline USA televisioonis, et muuta intervjuu intiimsemaks.