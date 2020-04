Tsirkuseperekond Vaherid jätkavad treenimist täie hooga ka pandeemiahüsteeriast hoolimata 

„Ma ei saa üldse aru, miks on kükid rasked. Ei ole raske, kui sa teed trenni. Fakt on see, et kui sa teatud vanuses päris sügavale kükki lähed, siis loomulikult on sealt natuke raskem üles tõusta, sest geneetika teeb lihtsalt oma töö. Kui on tugevad sääre- ja reielihased, siis need tõsiselt aitavad. Paljud füsioterapeudid on öelnud, et kükitamine on väga kasulik. Püsti saad ikka nende lihaste abil. Muudmoodi ei saa. Aitavad muidugi ka mingid tehnikad. Mõni saab võib-olla joogatehnikaga hästi läbi ja tõuseb nagu lendav hollandlane püsti,” naerab ta.

Aita Vaherit on treening õpetanud oma lihaseid tajuma. Ta on sellest palju ka noortele rääkinud, on õpetanud ka vastupidavust ja hingamist.

„Joogas õpetatakse ka häid hingamistehnikaid, aga eks see ühele sobib ja teisele mitte. Mulle jooga ei sobi. Minul on trenn. Mul ei ole enam vaja nii hingata, et iga harjutusega hingan sisse-välja. Mina olen õppinud hingama vabalt. Ma pean kõnetehnika õpetajana oluliseks seda, et sa võid teha, mida tahad, aga hingamine on vaba. Näitlejatel ja kõnes on ka seda väga vaja,” teab ta.

”Praegu käin Lasnamäel, Katleri ja Tondiraba halli vahel ühel terviserajal jalutamas ja sörkimas. Jooksen ja sörgin vaheldumisi. Pärast kodus venitan, teen kükke või hoian planku. Vahel ei viitsi kõike teha, siis ainult kõnnin. Soojemate ilmadega oleme suvekodus Rannamõisas ja teeme maatööd, laseme kasemahlal joosta ja grillime,” räägib Aita oma tänastest treeningutest.

TSIRKUSEPEREKOND Foto: TIINA KÕRTSINI

Kõik lapsed olümpiavõitjateks!

Terve Vaherite pere on sportlik, ka tütar on akrobaatikatipus tegutsenud. Kust see tulnud on? “Hea küsimus. Kui ma Velloga abiellusin, siis ta ütles, et tema tahab viite last ja nemad peavad kõik olümpiavõitjateks saama. See on juba vana jutt, aga alati, kui ta seda ütles, siis ma ütlesin selle peale, et tähtis ei ole võit. Nagu paljud inimesed on öelnud: kui eesmärk on suur, siis tegelikult täidetakse sealt juba ju väga palju. Tõenäoliselt Vello ka ei mõelnud seda, et nad saavad olümpiavõitjateks, vaid tegelikult see on üks väga suur siht, mille nimel hakata üldse treenima, teha oma kehale head. Mitte treenima palju, vaid oma keha jaoks. Seda on maast ja madalast neile tõesti palju sisendatud,” lausub Aita.