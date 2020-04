„Rannamaja“-Seidi sai armastusavaldusega plakati: natuke on hirmutav ka! 

Seidi sai sellest juhuslikult teada ja mõtles esimese hooga, et tegu on naljaga. „Ah, misasja, kas see on päriselt? Raudselt töödeldud!“ kirjeldab ta oma esimesi emotsioone. „Mulle saadetakse iga päev Instagramis palju sõnumeid. Võtsin ühe neist lahti ja minu jälgija oli saatnud sellest pildi. Hiljem hakkas neid veel rohkem laekuma ja sain aru, et see ei ole nali,“ räägib Seidi.

„See on väga armas, aga mul pole õrna aimugi, kes see on. Ma ei suhtle praegu ühegi mehega sellisel tasandil, et ta sellise armastusavalduse teeks,“ kinnitab Seidi. „Natuke on hirmutav ka. Pärast on mingi mees, kes on minusse nii kiindunud, et tal on terve tuba mu pilte täis,“ naerab ta. „Rannamaja“ staar sooviks väga teada, kes see salapärane mees on. „Kõige toredam oleks, kui see inimene kirjutaks mulle ja ma saaks teada, kes ta on.“