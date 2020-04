Will Smithi tütar läks kanepi kõhvimisega liiale 

Hiljuti kunstiprojekti raames pea kiilaks ajanud Willow nendib, et paljudele inimestele võib marihuaanast küll kasu olla, kuid tema üle hakkas kanep võimust võtma. Nüüd on ta kolm kuud kanepita elanud ning tunneb märkimisväärset vahet. "Mu silmad otsekui avanesid. Paljud inimesed mu elus, keda nimetasin sõpradeks, triivisid eemale. Mõtlesin: "Päris huvitav!""

Neiu märkas, et kanepivaba elu elades suudab ta oma hobidele pühenduda. "Tean, et see kõlab imalalt, aga umbes samal ajal, kui ma kanepi tõmbamise maha jätsin, hakkasin palju joogaga tegelema ning see tulin mul meisterlikult välja, sest panin sellesse kogu oma energia. Ma ei teinud midagi muud." Nagu videost näha, on tüdruk joogas tõesti osav.