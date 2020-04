Millised musklid! Schwarzeneggeri sohipoeg võttis sisse isa kuulsa poosi 

Joseph on "Terminaatori" tähe pere omaaegse kauase majapidajanna Mildred Baena poeg. Poiss on vaid kuu aega vanem kui Schwarzeneggeri ja Maria Shriveri noorem poeg Christopher. Sohilapse olemasolu sai avalikuks alles siis, kui Joseph oli teismeline, skandaal purustas Arnoldi ja Maria abielu, mis oli kestnud 25 aastat. Neil on neli last.