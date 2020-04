Inimesed OPERETIKUULSUS MILVI LAID: suursugune ja tagasihoidlik naine, kelle üksainus käeliigutus laval pani vaatajate südamed värisema Tõnis Erilaid , täna, 22:30 Jaga: M

KUULSUSE TIPUL: Milvi Laid 1935. aastal. Foto: Eesti teatri- ja muusikamuuseum

„Meie charmeuse'i Milvi Laidi juures tekib ettekujutus millestki valgest. Valge ja violett lilla ja kannike, ühe olevuse kaks palet. Ühekorraga suursugune ja tagasihoidlik ja seejuures õrnus ise. Eks kõik naised tahavad olla õrnad, aga Milvi Laid ON,“ kirjutab Albert Üksip luuleliselt Estonia operetitähest. Uus Eesti on teda 1937. aastal omakorda iseloomustanud: Milvi Laid on näitleja, kellele on omane intelligentsus, ääretult sümpaatne peenetundelikkus ja isegi lapselik karge tagasihoidlikkus. Tema üksainus käeliigutus laval paneb vaatajate südamed värisema, lisasid kriitikud.