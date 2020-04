Inimesed VIDEO | Sofi Oksanen loeb pühade puhul ette vana head lasteraamatut „Muna“ Toimetas Triin Tael , täna, 15:34 Jaga: M

Sofi Oksanen Foto: MATI HIIS

Eesti päritolu Soome menukirjanik Sofi Oksanen avaldas lihavõttepühade puhul video, kus ta loeb eesti ja soome keeles ette Julius Oro kuulsat lasteraamatut "Muna". "Võimalik, et mu kirjanikukarjäär algas just sellest raamatust, sest mu kaisumänguasi polnud üldsegi karumõmm, vaid hoopis see."