Õnnitlused! Adeele Jaago saab teise lapse: on olnud põnev väljakutse igal pildil beebikõhtu varjata 

"Varsti sünnib meie perre üks pisike ime. Mõtlesin, et praegu, munadepühade ajal on tore teada anda, mida ma siin enda sees juba pikalt haudunud olen... PS! Päris põnev väljakutse on olnud igal pildil beebikõhtu varjata," kirjutab Jaago postituses.