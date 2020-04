VEIDER: Bruce Willis on karantiinis eksnaise Demi, mitte praeguse kaasaga 

Moore avaldas hiljuti foto, kus tema ja Bruce on koos kahe tütrega koduses karantiinis - kogu seltskonnal on seljas ühesugused triibulised pidžaamad.

Fotot kommenteeris ka Willise abikaasa Emma Heming: "Tõeline perekondlik lõimumine. Armastan ja igatsen teid," kirjutas kaunitar, kes abiellus Bruce'iga 2009. aastal. Neil on kaks ühist tütart.

Fox Newsi teatel panid paljud fännid imeks, et Bruce oma seadusliku kaasa juures pole. Miks peab Emma pealt vaatama, kuidas tema mees oma ekskaasa seltsis karantiinis lustib? Liiatigi on Bruce'i ja Emma tütred alles väikesed - vanem on kaheksane, noorem viiene, Bruce'i ja Demi tütred aga ammu täiseas.

Mõned loevad Emma kommentaarist välja kibedust. "Pole kahtlust, et ta on maruvihane," väidab üks kommentaator. "See on nii mõistatuslik märkus."

Bruce'i ja Demi noorim tütar Tallulah on kirjutanud, et nad langetasid otsuse ühiselt karantiini pidada, kuid ta ei täpsusta, miks just selles koosseisus. "Oleme kõiki ettevaatusabinõusid rakendades koos olnud 27 päeva."