The Beatlesi lagunemise 50. aastapäeval ilmus üliharuldane foto 

BBC Newsi teatel kujutab varem avaldamata foto Paul McCartneyt, John Lennonit ja George Harrisoni ansamblina The Quarrymen - klõps on tehtud Liverpoolis 1959. aastal, aasta enne seda, kui neist sai The Beatles.

John Lennon moodustas skiffle'i ja rock'n'roll'i grupi The Quarrymen 1957. aastal koos Rod Davise, Pete Shottoni, Colin Hantoni, Eric Griffithsi ja Len Garryga. Hiljem ühinesid ansambliga McCartney ja Harrison.

The Beatlesi ridades mängis esmalt trummi Pete Best. 1962. aasta augustis asus tema asemele Ringo Starr.

9. aprillil 1970 saadeti Briti ajakirjandusele pressiteade, milles anti läbi lillede teada, et maailma kuulsaim ansambel The Beatles on laiali läinud.