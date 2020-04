Metsakutsu maadleb ebakindlusega: käisin ka psühholoogi juures rääkimas 

Metsakutsu ehk Rainer Olbri tõdeb saates "Õhtu!", et endalegi üllatuseks meeldib talle rutiin. "Käin koertega jalutamas ja hommikuti jooksmas. Isolatsioonis olles on väga oluline rutiine säilitada ja neid mitte lappesse lasta. Kui lõunasöök on töö ajal iga päev olnud kell üks, siis jätkad seda ka kodus olles."

Laul räägib vaimsest tervisest, mis on praegusel karantiiniajal eriti oluline. Selleks, et anda oma panus vaimse tervise parandamisse, soovitab Metsakutsu oma muusikavideo alguses minna kõigil lehele peaasi.ee, et leida sealt abi ja nõuandeid, kuidas hakkama saada.

"Olen ka ise põhimõtteliselt terve oma elu ebakindluse ja vaimse tervisega maadelnud, aga kes ei oleks. Ma olen kirjutanud hästi palju lugusid enesehaletsusest, aga hakkasin mõtlema, et inimesed, kes neid kuulavad, ei saa nendest tegelikult mingisuguseid lahendusi. Nad kuulevad ainult, kuidas ma halan ja olengi oma ebakindluses luku taga. Siis mõtlesingi, et sellele asjale võiks olla mingi viide ja lahendus. Leidsin internetist MTÜ Peaasi. Mõtlesin, et see oleks hea asi, mis video algusesse panna. Küsisin neilt luba ja nad olid nõus ning nii paningi selle viite muusikavideo algusesse," selgitab Olbri saates.