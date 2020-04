Prints Harryt lollitanud Vene tüngameeste ohvriks langes ka Billie Eilish! 

The Suni teatel kehastusid Kuznetsov ja Stoljarov Greta Thunbergiks ja tema isaks Svanteks nagu ka siis, kui nad lollitasid telefonikõnega prints Harryt. Nüüdki tegid petised oma vägitööst animatsiooni, mille panid YouTube'i üles. Lühikese klipi põhjal tuleb järeldada, et venelastel õnnestus 18aastane Eilish armuasjust rääkima panna. Võlts-Greta pihtis nimelt USA popstaarile, et tal on poistega probleeme. "Mul on aastaid poistega probleeme olnud, nii et ma mõistan sind. Kui ta ei taha sinuga olla, siis käigu p****e! Küll tuleb keegi, kes armastab sind just sellisena, kes sa oled."