AUH! Sven Sesteri uus kutsu ajab nunnumeetri üles! 

Aastaid tagasi välisreisil olles panid Sven ja tema abikaasa tähele, kuidas paljud koeraomanikud jalutasid mitme sama tõugu koeraga ja neile hakkas see mõte meeldima. „Näha oli, et koertel on omavahel tore ning mängu ja lusti jätkus tundideks.“

Sesterite peres elas tollal pisike yorkshire’ terjer Fiona, kelle kõrvale erinevatel põhjustel teist lemmikut ei võetud. Uut koera plaanides sai aga kohe kindlaks plaaniks tuua ühest pesakonnast kaks kutsikat korraga. Sveni sõnul soovitas koertearetaja Linda Jürgens aga esmalt ühe kutsika üles kasvatada ja alles siis vaadata, kas on soov ka järgmine võtta.

„Kui mitme looma üheaegse pidamise kogemus puudub, siis võib koera omanik kutsika üles kasvatada mitte inimese koeraks, vaid hoopis koera koeraks,“ ütleb Sester. Nõnda viidi otsus ellu sammhaaval ja esimese kutsika saabudes panid Sesterid end kohe järgmise pesakonna järjekorda.

Sven Sester ütleb, et värske perelemmik nimele reageerida veel ei oska. Passis on tal kirjas Moon of the Mind, kodus kutsutakse teda lihtsalt Mooniks. Lapsed aga jõudsid ta juba Mukiks ristida. Pärit on mõlemad koerad Pärnu Heidelindsi kennelist.

„Kutsikas on meie juures olnud alles mõned päevad ja iga päevaga läheb julgemaks ning tundub, et kohaneb päris kiiresti,“ sõnab Sven Sester. Oma osa koerakese kiirel kohanemisel mängib kindlasi teise koera olemasolu. „See, kuidas nad koos müravad ja ringi jooksevad, on väga tore vaatepilt ja toob rõõmu igasse päeva,“ ütleb ta.

Miks just pomeranianid? Sven Sesteri sõnul oli esialgu valikus päris mitu erinevat koeratõugu, kelle kohta eeltööd tehti. Et perepeal oli lapsena 14 aastat newfoundlandi koer, meeldisid talle eelkõige suuremat kasvu inimese parimad sõbrad. Et aga riigikogu liikme abikaasa ja noorem poeg on allergikud, tuli valida ülitundlikele sobiv tõug. Lõpuks jõutigi pomeranianideni.

Sesteri sõnul näevad nad välja nagu armsad karvapallid ning on iga lapse unistuste koerad. „Tuleb arvestada, et väga väikeste lastega peresse nad ei sobi oma väikse kasvu ja hapruse tõttu.“