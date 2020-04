Sibyl Vane´i uus album on pühendatud bändiliikmete emadele 

„Selle albumi ühendavaks teemaks on iseendaga leppimine. Kuigi muusikaliselt on see tempokas ja pigem rõõmsameelne album, on nende lugude sisu sügavam ja keerulisem,“ selgitab Randlaht, kelle sõnul on album ennekõike pühendatud nende emadele. „Neid laule ühendav teema on, et need on väga tugevalt seotud minu pere naisliini esindajate lugudega. Ilmselgelt saame olla tänulikud oma emadele, et oleme just need, kes me täna oleme.“