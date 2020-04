Täna 50 aastat tagasi said The Beatlesi fännid põrmustava hoobi 

The Guardiani teatel oli pressiteade koostatud intervjuu kujul. 27aastane Paul McCartney seletas seal, millest räägib tema debüütplaat "McCartney" - kodust, perest, armastusest. Järgnes aga küsimus: "Kas plaanid The Beatlesiga uut albumit või singlit?" - "Ei." - "Kas näed ette, et Lennon-McCartney võiks tulevikus taas aktiivselt laule kirjutada?" - "Ei."

"Paul McCartney ei öelnud isiklikult välja, et The Beatles on laiali läinud, kuid need vastused ütlesid ajakirjanikele kõik, mida neil oli vaja teada," märgib The Guardian. Järgmise päeva Daily Mirror kuulutas esiküljeartiklis, mille sõnum levis üle kogu maailma: "Paul lahkub The Beatlesist."