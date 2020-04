Helen Randmets kodukontoris: kirjutasin uue laulu, meeleolu tõstmiseks panen selga mõne kleidi, mida muidu kodus ei kanna 

„Üldiselt püüan teha vähemalt ühe eelpool nimetatud tegevustest päevas. See on hetk, mis ma siis pühendan iseendale, muidu läheb elu suhteliselt laste rütmis ja nende vajadusi täites,“ räägib Helen. Praegune kodus olemise aeg on Helenile mõjunud ka inspireerivalt – ta on välja tulnud soolopalaga „Imeline“. „Üldiselt olen hoidnud oma publikut defitsiidis, siis on ka nõudlus suurem ja kui esinemine tuleb, on publik kohusetundest kohal – mine tea, millal mind järgmine kord laulmas saab kuulda,“ räägib Helen, kes eriti tihti just soolomuusikuna lavale ei lähe. „Üksi olen üles astunud väga vähe, aga need vähesed korrad on viinud mind tõdemuseni, et mulle väga-väga meeldib seda teha ja süda kutsub muusikat tegema.“

Mullu tegi Nexus 15. sünnipäeva puhul mõned eksklusiivsed taasühinemiskontserdid ning Merlyn Uusküla rääkis siis, et pakkumisi veel esineda tuli iga päev ustest ja akendest. „Esinemispakkumisi tuleb konstantselt, vahel rohkem, vahel vähem,“ ütleb Helen, et tegelikult pole nõudlus nende järele vaibunud. „Üldiselt pöördutakse Merlyni poole, sest tema on esinemistega väga aktiivne olnud. Kui sellest kunagi rääkisime, jäi mulle meelde, et kaks-kolm korda kuus ikka küsitakse.

Ise end väga heaks muusikakirjutajaks ei pea

Helen ütleb, et bändiga on kindlasti lihtsam muusikat teha, sest siis ei vastuta artist stuudios ega laval tulemi eest üksi. „Laval on teistega koos tohutult hea olla – kui endal ei tule pähe midagi, mida lugude vahel rääkida, läheb kellelgi teisel ikka suu lahti. Sama laulmise osas – kui unustad sõnad, on lootust, et äkki teisel on need peas,“ muigab Helen. „Nexuse taasühinemise ajal tundsin, kui hea on Merkaga laval olla, sest ta on kümne aastaga üksiesinemisega tekitanud metsiku põhja. See on ka loogiline. Tundsin ennast laval temaga väga mugavalt ja turvaliselt,“ räägib Randmets. „Samas sellest johtuvalt, et ta nii palju üksi esinenud on, on ta harjunud ka kõigi Nexuse lugusid üksi esitama. Pidime Janne Saarega tihtipeale end meelde tuletama ja ütlema, et nüüd on minu kord laulda. Aga sellega sai pigem nalja.“

Helen muigab, et see kõlab küll klišeena, aga tema uus pala on armastuslaul. „Panin kokku mitmeid erinevaid seiku oma ammustest suhetest ja ka praegusest elust. Ei saa välja tuua üht kindlat momenti või inimest, kes peaks end ära tundma. Tahtsin algul küll ühele hetkele rohkem keskenduda, aga siis valgus kõik laiali ja nüüd on seal kõike.“ Loole oli vaja sõnu ja võtsin lähtepunktiks ingliskeelse lause „I’m over you“ ehk „ma olen sinust üle“. Kirjutasin portsu sõnu ja hakkasin neid instrumentaalsele põhjale peale laulma. Alguses pidi lugu rääkima lahkuminekust. Otsisin refrääni sõnu ja leidsin, et rütmiliselt sobib sinna hästi sõna „imeline“, aga siis ei läinud refrään ja salmid omavahel kokku ja lugu ei kandnud edasi ideed, et kõik nii imeline oleks. Muutsin salmide sõnu siit-sealt ja tulemuseks oli armastuslaul, kuigi tahtsin just teises suunas minna,“ kirjeldab Helen loo sünniprotsessi.