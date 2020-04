Urmas Reinsalu pole eriolukorra tõttu ammu ema näinud: viin talle toidukoti ukse taha ja võtan sealt prügikoti 

"Viimastel nädalavahetustel on õnneks olnud ka perega olemise aega," rõõmustab Urmas. Ta lisab, et on pere pärast mures, sest liigub palju ringi – tal on oht nakatuda koroonaviirusega ja nakatada ka pereliikmeid. Seepärast pole ta tükk aega näinud ka oma ema. "Viin emale toidukoti ukse taha ja võtan sealt tema jäetud prügikoti," ütleb Urmas.