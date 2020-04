Inimesed 18aastane Eric: „On juhtunud, et heegeldan lausa 12 tundi järjest.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

KOOB JA HEEGELDAB: „Minu mõlemad vanaemad ja ema tegelevad käsitööga. Niipalju tean ka, et emapoolses suguvõsas on olnud palju käsitöölisi, nii mehi kui ka naisi. Ju siis sealtpoolt see ka vereliini pidi mulle külge jäi, räägib Eric, kust võib olla pärit tema suur huvi heegeldamise ja kudumise vastu. Fotol on tal seljas enda heegeldatud kimono stiilis jakk. Foto: Erakogu

„Kiidusõnu olen palju kuulnud, aga enamasti on inimesed üllatunud, et ma olen nõus nii-öelda naiste käsitööga tegelema,“ ütleb 18aastane Eric Põdra, kes igal vabal hetkel heegelnõela või kudumisvardad kätte võtab. Kopli ametikoolis tekstiilkäsitöö eriala õpilaste hulgas on ta ainuke meessoo esindaja.