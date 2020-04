Vogue'i peatoimetaja arstist poeg nakatus koroonaviirusega 

Wintour (70) teatas uues Instagrami videos Ameerika Vogue'i ja Ameerika Moedisainerite Nõukogu koostööst moekogukonna toetamiseks pandeemia ajal, kuid paljastas, et tema enese poeg Charles Shaffer põeb samuti Covid-19. "Ta on üpris haige ja koduses karantiinis. Ent niipea kui võimalik naaseb ta oma haigla intensiivraviosakonda. Olen tema üle väga uhke ja nii-nii tänulik kõigile tervishoiu- ja esmaabitöötajatele, õdedele ja arstidele, kes võitlevad viiruse leviku takistamise ja elude päästmise nimel."

Briti lehe The Independent teatel on Shaffer (35) Manhattanil asuva New York Presbyterian-Weill Cornell Medical Centeri pearesident. Eilse seisuga on New Yorgis diagnoositud koroonaviirus ligi 77 000 inimesel.