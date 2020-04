Inimesed Diskor Lauri Hermann ööklubide olukorrast: tugevalt kanda kinnitanud populaarsed klubid haistavad pisemate kõrbemist Katharina Toomemets , täna, 15:53 Jaga: M

RASKE SEIS: Nagu kõigil meelelahutajatel, on ka diskoritel ja klubipidajatel eriolukorras raske seis. Diskor Lauri Hermann ütleb, et õnneks on tal alles veel raadiotöö Elmaris. Foto: Helis Künnap

„Meie, ürituste korraldajad ja diskorid, saame nautida nüüd koduseid filmiõhtuid ja kosutavat ööund. Pered rõõmustavad, lapsed kilkavad rõõmust, kui saavad issidega nädalavahetusel pusletükke kokku sobitada või Elsa episoode läbi mängida. Vaba aega on rohkem ja see on vahelduseks vägagi kosutav,“ räägib diskor ja Elmari raadio saatejuht Lauri Hermann, kuidas on eriolukord mõjutanud klubides inimeste meelt lahutavate diskorite elu.