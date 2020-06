Mart Sanderi filmid korjavad auhindu: "Parem olla väikese festivali parim kui suure festivali ukse taga"

"Nizzas, mis paraku lükati Corona tõttu online'i, olin esmakordselt elus kahe filmiga - "Kõhedad Muinaslood" ja "Juhuslik Nimetaja"," kirjutab mees sotsiaalmeedias. "Cannes ega Oscar see ei ole, aga väikese filmitudengina leian, et parem olla väikese festivali parim kui suure festivali ukse taga. Ja suured festivalid on sügisel ja talvel veel ees."

„Kõhedad muinaslood“ on lühifilmidest koosnev antoloogia, mis toob vaatajani süngevõitu lugusid minevikust ja tulevikust, armastusest ja hirmust, reaalsest ilmast ja teispoolsusest. „Filmi oli lihtne jälgida ning lood olid arusaadava sisuga, need olid originaalsed ja huvitavad. Näitlejatöö oli väga hea ning tõetruu. Kogupilt oli põnev tervik,“ resümeeris HÕFFi žürii, mille liikmed kuulusid žanrifilmide peamisse sihtrühma, 18–19aastaste noorte hulka. „See, et meie noorte täiskasvanute põlvkond valis välja just sellise üsna aeglase filmi, kus ei ole kuigi palju action'it, vägivalda, seksi ega isegi verd, näitab, et uuel põlvkonnal on väga hea maitse,“ ütles Sander oma tänukõnes.

Veebruaris võitis filmitegija Londoni filmifestivalil „Kõhedate muinaslugudega“ parima originaalsüžee auhinna ja oli nomineeritud veel mitmes kategoorias. „Kui mõnel festivalil läheb hästi, kutsutakse film järgmisele,“ kõneleb Sander. „Esimeselt festivalilt – Canadian Cinematography Awardsilt, kus võitsin parima filmimuusika auhinna, tuli kutse New Yorgi filmifestivalile. Teine festival, kus film osales, oligi London, ja nii kutsuti mind ka Nice'i. Siis, pooleldi nalja pärast, ütlesin, et esitaksin oma teise filmi veel – selle eest maksan ausalt registreerimistasu.“

Nice'i filmifestivalil, mis toimub virtuaalselt 22.–26. juunil, on „Kõhedad muinaslood“ nomineeritud neljas kategoorias: parim muusika, parim montaaž ja parim võõrkeelne film, lisaks nomineeriti Toomas Kolk parima kõrvalosa kategoorias. „Mõtlesime kambaga kohale sõita, oleks tulnud eriti lõbus reis,“ räägib Sander plaanidest enne koroonaviiruse sekkumist.

Nice'i filmifestivalile esitas Sander ka 2017. aastal valminud filmi „Juhuslik nimetaja“, mis esilinastus Haapsalu õudusfilmide festivalil kaks aastat tagasi. „Tol ajal käis „Juhuslik nimetaja“ festivalidel vähe, sest teen filme ainult oma rahakoti peal ja olin sügavates võlgades. Pelgasin, et äkki nad nii vana filmi ei taha, aga minu rõõmuks ja üllatuseks võeti see vastu,“ kirjeldab Sander. „Hiljem selgus, et see kandideerib ka parima originaalstsenaariumi kategoorias. Veelgi suurem üllatus tuli, kui märkasin, et olen nomineeritud ka parima režii ja kõige krooniks parima meesnäitleja tiitlile! Ühtegi sellist tunnustust mulle varem osaks saanud pole. Pean ennast pigem lavastajaks ja astun näitlejana üles ainult pragmaatilistel eesmärkidel – ma olen kõige odavam näitleja, kes töötab täiesti tasuta. Samal põhjusel olen ise ka oma projektide helilooja, monteerija ja kunstnik.“

„Kõhedad muinaslood“ oli sel kevadel ja suvel valitud päris paljude festivalide kavasse ning Sander lootis, et esimest korda jõuab ta neil ka ise osaleda. „Juba olid mul taskus piletid Nice'i, hotellgi oli broneeritud,“ räägib Sander. „Plaanis oli veel New Yorgi ja Miami filmifestival, aga sinna vaevalt et oleksin ise kohale jõudnud minna – kõigepealt olen töötu artist, teiseks ka koolipoiss BFMi doktoriõppes. Augustis osaleb film Madridi filmifestivalil. Sinna tahaks küll jõuda, kui paanika on maailmas selleks ajaks üle läinud,“ sõnab ta. „Olen selline filmitegija, kes elab festivalist festivalini. Ega seda tööd ju raha pärast tee – minu puhul võiks see olla ainult piletitulu, sest ühtegi mu filmi ei ole riiklikult toetatud. Aga piletitulu ei kanna iial filmi tootmiskulusid tasa. Jääb ainult emotsionaalne tunnustus ja seda festivalid pakuvadki.“