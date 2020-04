VIDEOINTERVJUU | Beatrice: meil ei ole varuplaani ja olen täiesti hullumas 

Moe- ja restoraniäri ajava Beatrice süda on raske – kriips on peal nii modellindusel, moekollektsioonidel kui ka restoraniäril. „Mind ei aita enam miski, isegi antidepressandid. Olen täiesti hullumas,“ tunnistab naine, et on koroonakriisi tõttu magamata ja pidevas ärevusseisundis. „Meie elu on totaalselt kreenis,“ tõdeb ka naise abikaasa, kunstnik Ed Labetski, kuid püüab siiski kainet meelt säilitada: „On olnud hullemaidki aegu ajaloo vältel ja inimesed on neist välja tulnud just tänu positiivsele ellusuhtumisele.“

Ed ja Beatrice, ega need talved varasemaltki teie ärile lust ja lillepidu polnud? Peaksite olema karastunud.

Ed: Vanalinna ärid elavad turistidest, sest ega eestlane, kes vanalinnas ei ela, siia naljalt ka ei tule. Miks nii on, ma ei tea. Tallinna vanalinn on vapustav koht. Mõned inimesed tulevad siia teisest maailma otsast, et seda imet näha. Aga nad teevad seda suvel. Kus meie kohalikud aega veetmas käivad, ma ei tea. Vanalinn on ju ilus aastaringselt.

Eestlane tšillib kaubanduskeskustes, neid meil ju jagub.

Beatrice: Mina olen märganud, et kohalik inimene tuleb perega vanalinna jalutama pühapäeval. Kui on ilus ilm. Kui enamus restorane on kinni. Vanalinnas liikus varasemalt väga palju rahvast. Kõik turistid. Vahel ei pääsenud siin õieti liikumagi ja ilmselt eestlasele see ei meeldi.

Ed: Eestlasele ei meeldi mitte midagi. Kui on suvi, on siin liiga palju inimesi ja kui on talv, siis on liiga tühi. Mitte miski ei kõlba.

Olgem ausad, aga vanalinnas on kõik ka jube kallis.