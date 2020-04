Lembit Öpiku kihlatu viskas mehe kodust välja: ma ei suuda uskuda, et ta vabandusi tõe pähe võtsin 

Öpiku kihlatu Sabina Vankova vihastas pärast seda, kui nägi Öpikut koos venelanna Natalia Khomutinnkovaga piltidel poseerimas, vahendab Daily Mail. Lembit pidavat sel ajal aga hoopis Pariisis ja Nizzas komandeeringus olema.

"Nägin fotosid ja kondoome tema kotis, mida seal enne reisile minemist polnud. See oli veider, aga uskusin, et ta on ära töö tõttu, aga nüüd tundub, et seal taga oli rohkemat. Kui ta ära oli, ostis ta uued ujumispüksid ja plätud, mis tähendab, et ta oli rannas olnud. Nüüd usun, et ta oli hoopis puhkusel. Ma ei suuda uskuda, et ma ta vabandusi tõe pähe võtsin," ahastab bulgaarlanna ja lisab, et Öpik ei võtnud teda oma tööreisidele kaasa, sest väidetavalt ei meeldinud naine tema kolleegidele.

Eriti ärritas naist, kui ta nägi Britsh Airwaysi detsembrikuist tšekki, millelt selgus, et mees oli kulutanud 77 eurot Jo Malone'i parfüümile ja 28 eurot kõrvarõngastele. Naine arvab, et need kingitused olid mõeldud just Khomutinnkovale.

"Tahtsin suhet juba jaanuaris lõpetada, aga olen püüdnud meie ühise tütre pärast asjad korda saada. Nüüd olen talle öelnud, et tahan, et see suhe lõppeks. Mul on kõrini, et ta kogu aeg niimoodi käitub. Ma pean sellest suhtest pääsema," räägib Sabina.