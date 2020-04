Selena Gomez paljastas, et ta kannatab psüühikahäire all 

Gomez rääkis, et tal olid diagnoosinud bipolaarse häire Massachusettsis asuva McLeani haigla arstid. Tema sõnul on tegu ühe parema vaimse tervise keskusega USAs. Bipolaarset häiret iseloomustavad äärmuslikud meeleolukõikumised. Kõrgperioodil võib inimene olla lausa hullumeelselt aktiivne ja optimistlik, madalseisu ajal aga vajuda määratusse depressiooni. Bipolaarse häire all kannatab näiteks ka Michael Douglase abikaasa Catherine Zeta-Jones.

Selena jaoks tõi diagnoos kergendust. "Mul on kergem, kui mul on rohkem infot - see, mida ma tean, et hirmuta mind ..." Selena rääkis, et väiksena kartis ta äikesetormi. "Ema tõi mulle äikesetormi kohta raamatuid ja ütles: "Mida rohkem sa end harid, seda vähem sa kardad." See mõjus tõesti!"