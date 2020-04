Kennedy klanni tabas järjekordne tragöödia - ema ja laps uppusid 

Advokaadist Maeve (40) ja tema vanem poeg Gideon läksid kaduma 2. aprillil Marylandis kanuusõidul. Kuna võimud polnud neid 3. aprilliks leidnud, kuulutati ema ja poeg hukkunuks. "On selge, et Maeve'i ja Gideoni pole enam meie seas," nentis lesk David McKean 3. aprillil emotsionaalses Facebooki postituses. Ta tänas rannavalvet ja paljusid teisi, kes olid külma ja pimedust trotsides püüdnud tema lähedasi leida.

David seletas, et nende kolmelapseline pere oli koroonapandeemia ajaks varjunud maale, tühja jõeäärsesse majja, mis kuulub Maeve'i emale. "Lootsime anda oma lastele rohkem ruumi ringijooksmiseks, kui meil Washingtonis on." Davidi sõnul mängis poiss koos emaga maja taga jalgpalli. "Üks neist lõi palli vette."

Mullu augustis leiti surnuna Bobby Kennedy teise tütre tütar, 22aastane Saoirse Kennedy. Novembris andis kohalik ringkonnaprokurör pressiavalduses teada, et Saoirse Kennedy Hilli tappis äge metadooni- ja etanoolimürgistus kombinatsioonis retseptiravimitega. Mitu USA väljaannet tsiteeris Saoirse surmatunnistust, kus on kirjas, et tema organismist leiti alkoholi, diasepaami, fluoksetiini, metadooni, nordiasepaami ja norfluoksetiini. Diasepaam ja fluoksetiin on tuntud Valiumi ja Prozaci nime all. Metadooni kasutatakse tavaliselt opioidisõltuvuse raviks.