Inimesed Ka lauljatar Marianne Faithfull on haigestunud koroonaviirusesse Toimetas Triinu Laan , täna, 10:04 Jaga: M

Foto: PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Kuuekümnedate ikoon Marianne Faithfull, kes laulis kuulsaks laulu "As tears go by", on haigestunud koroonaviirusesse.