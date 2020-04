Printsess Eugenie äi on koroonaviiruse tõttu intensiivravil 

George Brooksbank (71) on Elizabeth II pojatütre printsess Eugenie abikaasa Jack Brooksbanki isa. Briti kõmulehe The Sun teatel on vanahärra juba mitu nädalat haige olnud. Mõni päev tagasi viidi ta haiglasse ning on lausa intensiivravipalatis. Broonksbankil on tuvastatud koroonaviirus, sama diagnoosi sai ta abikaasa Nicola (66). Viimane pole siiski haiglaravi vajanud.