HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Šampanjatar Beatrice: „Nüüd tahaks lihtsalt nutta, mul pole aimugi mis homne toob!“ 

Paarikesele üle 11-aasta koduks ja äripinnaks olnud maja Tallinna vanalinnas, Sulevimäel, müüdi eelmise aasta lõpus lühikese etteteatamise ajaga uuele omanikule. See tähendas, et neil tuli üüripinnalt välja kolida aasta alguseks. "Pidime oma edukalt toiminud restorani, moebuduaari ja legendaarseks šampanja nautimise oaasiks muutunud aia maha jätma ja kähku uue elukoha ja äripinna leidma," räägib Beatrice. "Kahjuks ebaõnne jada ei lõppenud. Just kui saime kolitud ja enam vähem asjad toimima, lahvatas laastav koroonaviiruse epideemia. Nüüd tahaks küll lihtsalt nutta! Mis homne toob, pole meil õrna aimugi. Oleme pankrotis!"

Saime just avatud värskelt renoveeritud lounge`i Mull Pikal tänaval. Nüüd peame lläbirääkimisi rendileandjaga, kuid ta on üsna jäik ja maksepuhkust meil ilmselt loota pole. Uue korteri üür vaja samuti maksta. Meie kaitseingel on täna vaid puhvetikapi otsas elav papagoi Cristal-Carmen.

Vaata videot!

Pikemat intervjuud Beatrice`iga loe juba uue nädala Õhtulehest.

Beatrice`i kollektsioon "Ripsmed" aastast 2017 Foto: Ed Labetski

Beatrice ennustas karmimaid päevi ette juba oma 2017. aasta, kergeid külmavärinaid tekitanud, moekollektsiooniga.