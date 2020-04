TV3 VIDEO | Kirsti Timmer näeb veel kahte viiruselainet: kergemaks läheb alles sügisel 

„Arvatakse, et järgmine nädal on haripunkt ja siis on läbi, kuid tegelikult mitte. Praegu sõltub palju meie juhtide otsustest – kas inimesed lubatakse jälle välja või ei,“ räägib Timmer TV3 saates „Duubel“. „Niipea kui seda tehakse, on kohe otsas teine laine, mis võib panna veel karmima paugu. Jumala eest, venitage karantiiniga, ärge laske lapsi kooli. Näen, et koroonalaine tuleb tagasi kaks korda ja meil läheb kergemaks sügisel.“