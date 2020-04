Katy Perry avaldas tulevase lapse soo eriti lustakal moel 

"See on tüdruk," sõnab Perry Instagramis. Fotol poseerib rõõmus Orlando Bloom, kelle nägu on roosa kreemiga kaetud.

Katy Perry avaldas märtsi alguses uue muusikavideo "Never Worn White", mille lõpus jagas suurt uudist - tema ja Orlando Bloom ootavad last. "See on mu elu kõige kauem hoitud saladus," ütles Katy.

Twitteris kirjutas Perry, et on rõõmus, et ei pea enam kõhtu pidevalt sisse tõmbama või seda suure kotiga peitma.

Katy on korra abielus olnud, kaks aastat Russell Brandiga, ja loo pealkirjale viidates kommenteerivad fännid, et tegelikult on Katy juba valget kleiti ju kandnud. "Tõde on see, et ma ei ole valget kandnud, sest 10 aastat tagasi kandsin ma tuvihalli kleiti." Katy ja Orlando kihlusid mullu valentinipäeval.