Metsatöll: veebikontserdi rahaliselt toetamine oli rangelt vabatahtlik 

Bänd otsustas kohe, et nende kontsert toimub tasuta ja on vaatamiseks kõigile üle maailma. „Juhuks kui keegi tahtis toetada, panime üles teatud kontod. Mingeid piiranguid me ette ei seadnud, et pead maksma ja siis näed. See oli rangelt vabatahtlik ja tundub, et läksime inimestele korda, sest meid toetati. See tegi südame soojaks.“