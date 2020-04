Ruslan Trochynskyi: inimesed pole harjunud muusikutele annetusi tegema 

„Paljud kirjutasid mulle juba kontserdi ajal ja kontserti koguneti nautima ka tänavale – küll mitte tihedalt, sest teati, et distantsi on vaja hoida. Lisaks vaadati mu etteastet ka akendest. Pärast kirjutasid inimesed nii soojalt, et aitäh, et sa seda tegid,“ rõõmustab Ruslan ja lisab, et tegu polnud ühe kontserdiga, sest järgnevatel päevadel tegid online-etteaste ka tema bändikaaslased.