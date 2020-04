Tasulisi online-üritusi korraldava veebilehe esindaja: oleme kahe nädalaga aidanud artistel teenida üle 10 000 euro piletitulu 

Veebilehe esindaja Rando Mere ütleb, et nende loodud keskkonna eesmärk on ühtlustada reaalset ja virtuaalset meelelahutuskogemust. „Meie algne eesmärk oli pakkuda inimestele, kes on mõnele sündmusele (kontsert, etendus, spordivõistlus vmt) pileti ostnud, võimalust samast üritusest ka online-keskkonnas osa saada. Praegune eriolukord on aga fookust muutnud – tahame aidata artistidel, loovinimestel ja sündmuste korraldajatel hoida oma sissetulekut. Soovime pakkuda sündmuse virtuaalset laiendamisvõimalust nii, et kontserdi või teatrisaali istekohtade arv ei oleks piletimüügil piiranguks ja vaatajal oleks võimalik juba ostetud füüsilist piletit kasutada ka veebikeskkonnas või soetadagi ainult online-pilet.“