Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas rehetarest pääses Briti tordimeistriks  

4. aprillil 1940 kirjutasid toona 56aastasest Kollistist korraga nii Uus Eesti kui ka Postimees. Ta oli saatnud lapsepõlvesõbrale Pärnusse endakirjutatud luksusliku kokaraamatu prantsuse roogadest ja maiustest, mille andis välja üks Londoni suuremaid kirjastusi. „Olgu tähendatud, et Kollist Londonis sai ka selle au osaliseks, et kutsuti Suur-Britannia praeguse kuninga George VI kroonimispidustuste peakondiitriks,“ märgib Uus Eesti, miks just Pärnumaal sündinud kondiiter autoriks valiti.