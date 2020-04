PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 5. aprill 

Sinu valduses olevast infost on abi nii isiklike kui töiste sidemete loomisel. Inimesed, kellel on sinu abi vaja, on valmis sulle nii mõndagi kasulikku pakkuma.

Edu aluseks on valmisolek tööd teha. See ei tähenda aga hambad ristis rühkimist – kui tegevusse asud, näed üllatusega, et asjad sujuvad lihtsamini ja kiiremini kui lootsid.