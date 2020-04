Luule Viilma abikaasa: „Luule ütles mulle otsesõnu, et kuus korda on teda siit elust ära kutsutud ja kui tuleb seitsmes, jääb see viimaseks. Nii läkski.“ 

„Nendes lausetes on sees suur tõde, kuigi ema õpetus ei ole üks ja ainus,“ jätkab tütar Vilja. „Ema ütleb ju ka oma raamatute kohta, et ärge võtke kõike sõna-sõnalt. Kahelge ja otsige enda tõde. Võtke minu raamatust see, mis teid kõnetab. Ja olles leidnud hingerahu, tunnete ära ka tõe. Siin on tegelikult kogu maailm kokku võetud,“ tõdeb Vilja. „Olen lugenud erinevaid vaimseid õpetusi, kuigi viimastel aastatel enam mitte, sest ühel hetkel sai mu pott täis, ent ema õpetustega elan ma tänini ja nad annavad mulle jätkuvalt hingerahu. Kuigi mitte kunagi ei surunud ta oma õpetustest mitte ühtegi fraasi sulle vägisi krae vahele.“