Ivo Linna kooronakriisi ajaks Muhumaale ei jäänud: juba on nakatunud vanemad inimesed meie elukoha lähedal 

Kuna eriolukorra ajal Linna oma kire, ehk esinemise ja muusikaga tegeleda ei saa, on ta üritanud leida igasugust tegevust.

"Kõige labasem on koristamine, raamatute sorteerimine ja muidugi nende lugemine. Ma arvan, et igasugune tegevus, olgu see kasvi söögitegemine, see viib teise olekusse. Ma olen kaugel sellest, et hakata nüüd mingisugust paanikat tekitama, et ei tea mis saab. Me ei tea keegi, mis saab. Aga ma pidulikumalt võttes arvan, et eesti rahvas on nii kõva küll, et kui on kehvad ajad, siis unustatakse see igapäevane jama ära!" ütles ta.

Linna elab hetkel pealinnas ning liigub linnas ringi vaid maski ning kaitseprillidega. Mehe sõnul järgib ta eeskujulikult kõiki kehtestatud reegleid. Ka Muhumaal olevat Linna sõnul inimesed väga ettevaatlikud. "Pean Muhu rahva kiituseks ütlema, et rahvas on jälginud nõudeid, ega seal pole näha olnud uljamaid tüüpe, kes käivad, et ah, mulle see külge ei hakka," kinnitas ta.

Miks aga Linna ise oma kodus Muhumaal ei ole? "Mul oli Tallinnas üks asjatoimetus, me tulime Muhust ära, olime seal tegelikult pikalt ja tegime kevadtöid. Aga siis karmistusid nõuded ja see tähendaks seda, et kui me läheks tagasi, me oleme sissekirjutatud, me saaksime minna nähtavasti küll, aga vajaduse korral ei saa enam mandrile tulla," selgitas ta.

"Igasuguste muude tõbede või asjade suhtes on siin kindlam olla, kasvõi kui hammas hakkab valutama või mõni muu asi tuleb. Me praegu ootame, kunas need piirangud leevenduvad, siis sõidame sinna. Aga mu süda ja hing on seal!" sõnas ta.

Linnal on muhulaste pärast mõistagi suur mure. "Muretsema paneb see, et juba on nakatunud mõned inimesed meie elukoha, kus mu vend elab, lähedalt, keda ma tean, lapsest saadik. Vanad inimesed. Andku taevad nendele tervist," tõdes ta.

"Kole on vaadata telekast Kuressaare linnapilti, kus ei ole ühtegi inimest. Tontlik! See on tõeliselt valus. Ma siiski väga loodan, et ühel ilusal päeval see asi hakkab taanduma. Mõtlen Saaremaa ja Muhumaa peale iga päev," kinnitas ta.