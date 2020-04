Vaiko Eplik: „Mind veebikontserdid formaadina ei tõmba.“ 

Teisalt ei maksa arvata, et muusik Eplik isolatsiooni aegu käed rüpes istub ning igavusest kuhtub. Tema sahtlid on alati olnud tekstijuppe ja meloodiakatkeid täis, mis lauluks saada tahavad. Nüüd on aega nendega tegelda. „Lisaks on mul pooleli muusika kirjutamine ühele lasteballetile ja sellega seoses on mul praegu väga töised ajad,“ kõneleb ta. „Ega kriisi tohi raisku lasta. Sestap arvan ka, et netikontsertlus on väga hea neile inimestele, kes on puhtalt artistid – see on tegelikult väga hea, et on võimalus üle neti esineda. Kuna mul on muusikavallas ka teisi tegemisi, siis on mul igati lihtsam: mul on see õnn, et olen enamasti ka oma lugude autor, aga paljud artistid laulavad teiste kirjutatud repertuaari ja mida nad peaksid siis tegema? Ega nad kodus saagi muud teha kui netikontserte. Seda ettevõtmist tuleb kindlasti tervitada.“