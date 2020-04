Reigo Ahven: kõik on sarnases olukorras, oled sa Justin Timberlake või hakkaja Rakke laulutüdruk 

Džässiklubi Philly Joe’s omaniku Reigo Ahvena sõnul on vastukaja pärast esimesi kontserte olnud üllatavalt hea. „Mis seal salata, oleme ka päris kõvasti pingutanud. Arvan, et see ei ole kõige tavalisem praktika, et meil on stuudiokvaliteediga heli ja adekvaatne pilt, mida edastame mitme kaameraga – küll amatöörrežiiga, aga siiski,“ ütleb ta.