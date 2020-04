Kumma ajupoolega improviseerib džässmuusik? 

Drexeli ülikooli loovusuuringute labor avaldas ajakirjas NeuroImage uurimuse džässkitarristide ajutegevusest improvisatsiooni ajal. Ilmnes, et improvisatsioonis üsna kogenematutel muusikutel oli aktiivne peamiselt parem ajupoolkera. Ent staažikad improviseerijad kasutasid peamiselt vasakut poolkera. Võib järeldada, et loovus on n-ö parema ajupoolkera võime, kui ollakse uudses olukorras, ent kogemustega inimene vajab hästi kätteõpitu kasutamiseks vasakut poolkera.