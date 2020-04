Meg Ryani südame murdnud rokkar leidis uue kallima 

Mellencampi (68) uus kaaslanna on Ameerika iluguru Jamie Sherrill (49), keda kutsutakse Nurse Jamie'ks ehk Õde Jamie'ks. USA kõmulehe teatel viis kaks üksildast südant kokku Johni tütar Teddi. Viis nädalat tagasi kolmanda lapse ilmale toonud Teddi on Sherrili sõbranna.

Värske paar olla koroonapandeemia ajaks juba leivad ühte kappi pannud ja New York Posti allika teatel on John ja Jamie väga lähedased.

Johni ja Megi nähti esmakordselt koos 2011. aastal, kui Mellencamp oli lõpu teinud 18 aastat kestnud abielule modell Elaine Irwiniga. Liit oli talle juba kolmas. Kokku Meg ja John ei kolinud: filmitäht elab koos tütar Daisyga New Yorgis, mees aga eelistas jääda Indiana osariigis asuvasse koju. Rolling Stone'i intervjuus seletas John, et on New Yorgis elamiseks liiga tundliku loomuga. "Ma ei suuda vaeseid näha. Ma ei suuda neid kannatusi näha. Ma ei suuda tänavatel vedelevat prahti vaadata. Indianast ma ei lahku. Siia ma suren."