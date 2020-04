VIDEOINTERVJUU | Koroonaviirust põdenud Heidi Hanso: tunnen ennast suurepäraselt, jäänud on veel vaid kraapiv köha 

Heidil diagnoositi koroonaviirus 16. märtsil. Nädal enne võttis ta koos sõbrannadega osa Kuressaares toimunud naistepäeva festivalist, mille ürituste külastajate seast hiljem mitmed koroonasse nakatusid. Heidi lähikondne sai diagnoosi paar päeva enne teda, nii et positiivne testitulemus ei tulnud talle enam üllatusena. Esialgu oli Heidil nohu ja põletustunne kopsudes, ühel päeval ka väike palavik, kuid suuri sümptomeid haigus kaasa ei toonud. „Maitse- ja lõhnameele täielik kadumine tuli umbes seitsmendal-kaheksandal päeval. See on harukordselt tüütu, kui saad küüslauku süüa nagu õuna ja midagi ei tunne,“ naerab Heidi. Umbes kümnendal päeval tuli ka köha, mis on üks koroonaviiruse peamine sümptom. „See oli mulle väga suur üllatus, arvasin, et ma tervenen. Siis tuli selline rögaköha, nagu bronhiit algaks ja muutus paari päevaga selliseks, nagu on praegu – kuiv, kraapiv ja sügelev. Öösel ma ei köhi, saan täiesti hästi magada,“ räägib ta.