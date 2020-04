Inimesed Suri hittidest „Ain't No Sunshine“ ja „Lean On Me“ tuntud Bill Withers Ohtuleht.ee , täna, 17:34 Jaga: M

Bill Withers Foto: AP/Scanpix

Välisportaalid teatavad, et 81aastaselt suri hittide “Ain’t No Sunshine” ja “Lean On Me” autor ja laulja Bill Withers. Perekonna sõnul suri Withers südamehäirete tagajärjel.