Andrew Lloyd Webber paneb oma hittmuusikalid tasuta vaatamiseks üles 

YouTube'i kanal "The Show Must Go On" pakub vaatamiseks selliseid muusikale nagu "Joseph And The Amazing Technicolour Dreamcoat" ja "Jesus Christ Superstar", vahendab Daily Mail. Esimesest pandi reedel üles 2000. aasta versioon, kus mängisid omaaegne teini-iidol Donny Osmond, Joan Collins ja Sir Richard Attenborough.