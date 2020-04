Sharon Osbourne on Harry ja Meghani otsusest šokeeritud 

Briti kuningakoja tegevliikmete ringist lahkunud Sussexi hertsogipaar kolis hiljuti avalikkuse üllatuseks Kanadast USAsse. Paljud olid arvanud, et Harry ja Meghan leiavad Vanouver Islandil vaikust ja rahu, millest nad Inglismaal elades ning kuningakoda esindades olid nii väga puudust tundnud. Ent kuulus paar siirdus koos pisipoeg Archiega hoopis Los Angelesse. Meghan on seal üles kasvanud ning seal elab tema ema Doria.

Ka inglise rokkar Ozzy Osbourne on koos oma abikaasa Sharoniga aastaid Los Angeleses elanud. Ometi ei jõudnud Sharon oma telesaates "The Talk" Sussexite vangerdust ära imestada. "Nad kolisidki Californiasse ... Ma ei mõista, miks. See, et prints võib siin elada, kõlab mulle nii võõralt. Kui neil oli Ühendkuningriigi ajakirjandusest kõrini, siis Los Angeleses elades saab neil ajakirjandusest ikka tõeliselt kõrini."