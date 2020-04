„PUUDUTA MIND“ | Heiki Tomson soovitab kõrgelt hinnatud koherentset hingamist, mis annab hetkes olemise ja turvalisuse tunde 

Koroonaviirus on tõsine asi. Minu jaoks on see üks paljudest viirustest, mis eri aastaaegadel inimesi külastavad. Käin hommikuti külma duši all ja kui satun Kadrioru parki, siis jalutan pargis maapinnal paljajalu. Mulle on tähtis iga päev oma tahtejõud ja immuunsüsteem proovile panna. Inimeseks olemise juures on tähtis tunda ennast elavana – tunda, kuidas süda kiiremini lööb. Nii jääb alati ressurssi juhuks, kui mõned päevad või nädalad tulevad intensiivsemad. Kui karastamine ja hingamisharjutused on tehtud, siis võib kindel olla, et kõik, mis päeva jooksul ette tuleb, on seeditav.