Inimesed Koomik Sander Õigus oma kokasaatest: nüüd on põhjust teha rohkem erinevaid toite, muidu sööksingi liiga palju juustusaia Terttu Jazepov , täna, 16:13

Sander Õigus Foto: Heelika Madissoo

Eriolukorrast tingitud kodus olemist ei pea ilmtingimata veetma igavledes, vaid aega võib veeta midagi uut õppides või hoopis ise inimestele midagi õpetades. Just viimast on otsustanud teha Sander Õigus, kes alustas YouTube’is saatega „Sanderisöögisaade“. „Kuigi teeme seda ajaviiteks, olen alati mõelnud, et inimesed võiksid osata omale süüa teha. Lihtsaid asju, mida iga päev süüakse, on koomiliselt lihtne hästi teha,“ sõnab ta.