FILMISAADE „DUUBEL“ | „Sest et olen tiigrikutsu ja ma ei karda kedagi“ 

Hiljuti jõudis Netflixi üks dokumentaalsari, mis koheselt kõikide südamed võitis. Selleks on „Tiger King: Murder, Mayhem and Madness“, mis piidleb mikroskoobiga neid inimesi, kelle suurimaks kireks on suurte kaslaste kogumine ja nendega äritsemine. Loomasõprade igapäevaelu ei koosne aga vaid kiisukeste paitamisest, siia-sinna põimitakse lugusid palgamõrva tellimisest, müstilisest kadumisest, salapärasest süütamisest ja paljust muust!