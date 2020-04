Uudo Sepp lahkuminekust: üritan hakkama saada ja võtta maailma uues valguses 

Küsimuse peale, kas koroona tõttu karantiinis olemine võis mõjutada suhte purunemist, vastab Uudo: "Võib-olla isegi oli, sest inimestel on vaja suhelda ja vaheldust. Kui sa oled kogu aeg ühes asjas kinni, võib juhtuda, et lõpuks plahvatad ja juhtub see, mida sisimas ei taha."

Praegu on Uudo karantiinis ja palju kodust välja ei lähe. "Enamiku päevast kirjutan laule, nii palju kui suudan. Kui sellest on vaja vaheldust, siis tõmban ilusad riided selga ja viin prügi välja," kirjeldab laulja naerdes oma päeva kodustes tingimustes. Kui aga karantiin läbi saab, soovib Uudo taas surfama minna. "Eelmisel suvel üldse ei jõudnud. Üldse tahaks spordialadega tegeleda, et poissmehe keha üles lüüa," naerab Uudo.